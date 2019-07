O cantareata celebra s- a casatorit in secret in TOSCANA

Leona Lewis si sotul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Leona Lewis s-a casatorit weekendul acesta, in Toscana! Fosta castigatoare X Factor i-a spus DA! iubitului ei, Dennis Jaunch, in cadrul unei ceremonii organizate la o podgorie toscana, aflata chiar in sudul Florentei, in Italia. Leona Lewis si Dennis Jaunch s-au cunoscut in urma cu 9 ani si anul trecut s-au logodit. Un an mai tarziu cei doi si-au unit destinele, in mare secret. Ceremonia a avut loc in Toscana, iar mirii au avut 180 de invitati. Mireasa a schimbat trei tinute in ziua nuntii, una dintre ele fiind o superba rochie de mireasa lunga, alba, din tul. Mai apoi, Leona a purtat o rochie roz pudrat, cu margele aplicate (pentru receptie), iar la petrecere, cantareata a ales o salop ...