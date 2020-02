O caprioara crescuta de o femeie din județul Galați, care a salvat-o de la moarte, va ajunge la Gradina Zoologica

O căprioară, botezată Fetița, crescută de o femeie din județul Galați care a salvat-o de la moarte, va ajunge la Grădina Zoologică. Reprezentanții parcului de lângă orașul Galați i-au aflat povestea și au decis să o adopte, potrivit Mediafax.

Femeia din Târgu Bujor spune că a găsit căprioara anul trecut într-o tufă cu spini de la marginea unei păduri. Deoarece prin zonă trăiesc numeroși câini fără stăpân, femeia a decis să ia animalul acasă.

La început, căprioara, botezată Fetița, a fost hrănită cu lapte din biberon, apoi a dat de gustul covrigilor. Între căprioară și mama adoptivă s-a legat o relație de prietenie, dar femeia s-a decis acum să ducă animalul la grădina zoologică.

„Uite, îmi dă pupic. Era într-o tufă de spini când am găsit-o, se uita sperioasă. Am crezut că-i un pui de vulpe. Am luat-o și am adus-o acasă, am decis să o cresc. I-am dat lapte cu biberonul, îi plăcea, mă iubește și mă linge. (...) Mănâncă lucernă, urluială și covrigi. Covrigii îi mănâncă cu viteză, eu cumpăr covrigi pentru ea. (...) Eu vreau să mă duc la grădina zoologică să mă vadă, că mi-e dragă. O să plâng după ea”, a povestit femeia care a crescut căprioara.

Aceasta a cerut ajutorul primarului din Târgu Bujor pentru a duce animalul la Grădina Zoologică.

Edilul spune că l-a încântat ideea și a făcut demersurile pentru a muta căprioara la zoo.

„Inițial, am vrut să vorbim cu proprietarul unei mașini care transportă cai, să ne ajute să ducem căprioara la Galați. Între timp, ne-au sunat cei de la Grădina Zoologică, au spus că ne trimit ei o mașină. Căprioara va pleca la Zoo luni. Oricum, într-un fel sau altul trebuie să ajutăm căprioara, ne-a rugat doamna care a crescut-o. Este o poveste frumoasă care trebuie să aibă happy end, pentru că așa-i stă bine unei povești frumoase”, primarul orașului Târgu Bujor, Laurențiu Gîdei.

Căprioara va fi mutată la Grădina Zoologică din pădurea Gârboavele, situată lângă orașul Galați. Acolo va avea un domeniu de câteva hectare pe care îl va împărți cu alte căprioare.