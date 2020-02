O carte pe zi - 'Timpul trecut', de Lee Child

Un nou thriller din seria Jack Reacher. Al 23 –lea roman al seriei din care s-au vândut peste o sută de milioane de exemplare. Un erou fără mari subtilități, dar extrem de inteligent, nu numai forță. Aproape că nu uiți că a fost polițist militar și a avut probleme în copilărie. Din fericire, acțiunile sale, de multe ori brutale, nu sunt niciodată îndreptate să facă rău. Lumea lui Reacher e violentă pentru că lumea din jur e violentă, e pur și simplu o reacție din partea sa, potrivit Mediafax.ro.

E puternic, înalt (cu totul altfel decât întruchiparea lui nedemnă din filmul realizat cu Tom Cruise; e un actor bun, dar cu totul nepotrivit pentru a întruchipa acest personaj), cu principii, un maestru al luptei neînarmate, un bărbat capabil să observe cele mai mici detalii, pe baza cărora face deducții surprinzătoare. Fost polițist-militar, nonconformist mereu pe drumuri, fără bagaje, fără haine de schimb, fără telefon mobil, fără carte de credit, fără permis de conducere, Jack Reacher călătorește numai cu mijloace de transport în comun, sau face autostopul, își cumpără haine pe care le aruncă după trei, patru zile de purtare, doarme pe unde apucă, nu caută nicăieri scandalul, deși aproape oriunde se oprește intră într-un bucluc. Cu ani în urmă, a avut un incident cu un general pe care îl descoperise că fraudase armata, îi zdrobise capul de o masă și fusese nevoit să părăsească armata. Nu vrea să se stabilească nicăieri și cutreieră America, să se bucure de libertate. De cele mai multe ori, el se implică în soluționarea unei nedreptăți, sau în aflarea adevărului unei întâmplări la care a fost martor. Iarna sau vara, dezmembrează rețele de droguri, de trafic de arme, de trafic cu bancnote falsificate.

Toate aceste fire narative (toate cu finaluri surprinzătoare) le-am extras din cele zece romane apărute și în traducere, în română, la Editura Trei (Merită să mori, Școala de noapte, 61 de ore, Convinge-mă!, Ghinioane si încurcături, Personal, Urmărit, Să nu te întorci niciodată!, Filiera de la miezul nopșii și Capcana Margrave), precum si volumul de povestiri Fără al doilea nume

În romanul de față, cel mai recent tradus, „Timpul trecut”. Jack Reacher, în drumul său spre San Diego și Coasta de Vest, se oprește în New Hampshire, într-un orășel numit Laconia.

„Pe o șosea din New England – precizează editorii - vede un indicator cu numele unei localități în care n-a fost niciodată, orașul unde s-a născut tatăl lui. Așa că hotărăște să facă un ocol. In același timp, în apropiere, mașina unui cuplu canadian rămâne în pană. Cei doi vor să ajungă la New York să vândă ceva de mare preț. Dar iată-i rătăciți într-un ținut complet necunoscut, în miezul unei păduri, singurul loc unde pot înnopta fiind un motel izolat și cam dubios. Când Jack întreabă localnicii unde este casa tatălui său, i se spune că în oraș n-a locuit niciodată vreo familie Reacher. Să fie oare adevărat? Cercetările lui Jack scot la iveală lucruri pe care mulți le-ar vrea uitate si îl conduc la cuplul canadian rătăcit, care acum este prins intr-o situaîie de viață și de moarte. Pentru Jack Reacher, prezentul este periculos, dar trecutul poate fi de a dreptul… mortal.”

Jack Reacher se încăpățânează să descurce ițele încurcate, cercetează recesăminte din urmă cu decenii, descoperă că lângă Laconia era o mică așezare înghițită între timp de pădure, află secrete din timpul războiului care îl privesc și pe tatăl tău, simultan cu descoperea unui joc sinistru, aducător de profituri imense pentru organizatorii săi, o vânătoare de oameni pe timp de noapte, se angajează în înfruntări cu un număr de infractori și până la urmă, firesc, iese învingător, înainte să-și continue drumul spre Coasta de Vest.

Dar am mai aflat între timp câteva amănunte care se adaugă la biografia lui Jack Reacher: tatăl său a plecat să se angajeze la pușcașii marini, în timpul celui de-al doilea război mondial, înainte să fi avut vârsta, cu un certificat de naștere fals, motiv pentru care n-a vrut să se mai întoarcă vreodată în Laconia. A mers din cazarmă în cazarmă prin toate locurile din lume unde era trimis de armata americană, împreună cu copiii care creșteau, dar n-au apucat să-și facă nicăieri prieteni, pentru că nu rămâneau mai mult de zece, cincisprezece luni, însă au învățat carte și până la urmă i-au călcat pe urme tatăului, intrând în armată.

Un roman dens, ca și precedentele, cu multe surprize, cu o acțiune trepidantă și plină de suspans, pe alocuri violent. Foarte bine scris. Veți înțelege de ce Lee Child este considerat unul dintre cei mai mari autori de thrillere din lume.

Lee Child – Timpul trecut. Editura Trei. Traducere din engleză de Constantin Dumitru-Palcus. 377 pag.