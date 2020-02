O celebra actrita a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a urcat pe scena alaturi de Florin Piersic

Medeea Marinescu a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a urcat pe scena alaturi de maestrul Florin Piersic. Se pare ca actrita nu se simtea bine, iar o raceala mai veche a lasat-o fara voce.

Maestrul Florin Piersic si Medeea Marinescu au jucat in piesa ”Straini in noapte”, in regia lui Radu Beligan, sub ochii sute de fani.

Insa dupa spectacol, inca de la prima ora a diminetii, Medeea Marinescu a ramas fara voce, iar din cauza unei viroze a ajuns la spital.

„Am jucat aseara (luni seara – n.r.) cu o viroza mai veche. Efortul nostru e destul de mare, cum ati vazut, si vocal. In culise, aveam pe masa medicamente pe care le luasem inainte de a intra pe scena. Dar de dimineata am ramas fara voce. Astazi, (marti – n.r.) avem spectacol la Brasov, iarasi o sala mare, plina. Am fost la cea care este prietena tuturor actorilor, doctorita Safta. La dansa fugim cand ne ajunge cutitul la os. Am rugat-o «sa ma repare» pana la ora 19.00. Am facut injectii, mi-a interzis sa vorbesc pana la ora spectacolului si mi-a dat un tratament”, a declarat, pentru Click!, actrita Medeea Marinescu.

Maestrul Florin Piersic, discurs inainte de spectacol

Maestrul a fost in forma maxima, a glumit cu publicul si a povestit despre cum a luat nastere piesa in care joaca de aproximativ 15 ani.

„Astazi, impreuna cu Medeea, implinim 1.270 de spectacole de cand jucam aceasta piesa nu doar in Romania, la Bucuresti, ci si in toate orasele pe care le stiti, Bruxelles, Ljubljana, Toronto, Montreal, Tel Aviv, Windsor si Londra. Noi suntem emotionati si bucurosi ca ati venit si astazi in numar mare aici. Asa cum spunea maestrul Radu Beligan, cel mai pretios partener al nostru de scena este publicul. Deci dumneavoastra. Sa va dea Dumnezeu ce stiu eu, iar eu stiu o gramada de prostii. Va imbratisez cu tot sufletul”, a spus Florin Piersic in aplauzele fanilor.

