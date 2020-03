O celebra prezentatoare de televiziune a demisionat. Anuntul facut in urma cu putin timp

Celebra prezentatoare de televiziune Denise Rifai a demisionat astăzi de la postul pe care îl în cadrul emisiunii „Legile Puterii”. Iată mesajul prezentatoarei postat pe contul său de socializare Facebook:„Știu că mă așteptați mâine seară să fim împreună la LegilePuterii. Mai ales acum, într-o astfel de situație când România este într-o criză despre care nimeni nu poate spune cum și mai ales când se va încheia!Insă o să vă spun și dumneavoastră ce am hotarat încă de joi la prânz, înainte de a intra în emisie.Am decis să demisionez de la Realitatea și este un act unilateral. Iar motivul este unul cât de poate de simplu: între mine ca jurnalist și noua linie editorială a postului s-a instalat o incompatibilitate evidentă.Eu sunt Denise Rifai, moderator și realizator al emisiunii LegilePuterii. Și așa o să rămân! Și nu pot lucra ca profesionist și om care am trăit zi de zi prin emisiunea pe care o realizăm, în acest nou climat pe care, cu siguranță, l-ați remarcat și dumneavoastră.Plec așadar de la noua RealitateaPlus, dar cu acea RealitateaTV care astăzi nu mai e, în suflet!Sunt mulțumită că am avut parte de nouă ani de activitate jurnalistică așa cum scrie la carte, în această televiziune care, în toți anii aceștia, a fost o insulă de independență jurnalistică. Poate singura!Iar pe dumneavoastră, iubitți mei telespectatori, promit să vă iau cu mine, pe toti, acolo unde o să merg și eu!P.S.: Stiți ce nu pricep unii? Ca presa nu se vinde, se face!Iar eu sunt și rămân jurnalist”Sursă foto: Facebook/Denise Rifai