O colaborare intre administratia locala si studentii universitatilor de la malul marii: ComeToSEAus“, proiectul prin care Constanta ar putea deveni Capitala Tineretului din Romania! (galerie foto)

„ComeToSEAus“ are cinci direcţii de acţiune - Smart, Green, Cool, Artsy şi Togheter

Procesul de evaluare a candidaturilor înscrise în prima rundă a ediţiei 2020-2021 a Programului „Capitala Tineretului din România” s-a finalizat. Nu mai este o noutate faptul că oraşele Constanţa şi Craiova sunt finaliste în cursa pentru câştigarea titlului de Capitala Tineretului din România.În cea de-a doua rundă, oraşele finaliste trebuie să îşi dezvolte dosarul de candidatură şi să îl depună până pe data de 30 septembrie (ora 16.59). Oraşul câştigător va fi anunţat la Iaşi, în octombrie 2019, în cadrul Summitului Tinerilor, ediţia a IV-a. Oraşul câştigător va primi un premiu în valoare de 50.000 de euro, acordat de Banca Comercială Română (BCR), şi va deţine titlul de „Capitala Tineretului din România” în perioada 2 mai 2020 - 1 mai 2021.Echipa câştigătoare va avea oportunitatea de a-şi finanţa proiectul propus, dar va avea şi un punct de pornire în atragerea de surse adiţionale de finanţare. Proiectele consolidate ale celor două oraşe finaliste urmează să fie susţinute în faţa membrilor juriului de selecţie, în cadrul Summitului Tinerilor, ediţia a IV-a. Juriul este unul independent şi este format din: Diana Vrînceanu Gheorghe (Asociaţia Municipiilor din România (AMR), Lelia Andreea Preoteasa (Ministerul Tineretului şi Sportului - MTS), Andrei Popescu (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), Daniel Orza (Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş (FONT MM), Mircea Meriacri (Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Iaşi (FONTIS), Antonia-Laura Pup (Consiliul Naţional al Elevilor (CNE), Petrişor Țucă (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Mihaela Gîrleanu (Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” - ONCR), Anca Năstase (Federaţia VOLUM), Vlad Duruş (Organizaţia de Tineret - Uniunea Salvaţi România), Cătălina Căşvean (Organizaţia de Tineret a Partidului Mişcarea Populară), Miroslav Stanici (Organizaţia de Tineret a Pro România), Csongor Oltean (Organizaţia de Tineret a Uniunii Democrate Maghiare din România), Ştefan Tiriteu (Organizaţia de Tineret a ALDE - TLDE), Gabriel Petrea (Organizaţia de Tineret a Partidului Social Democrat (TSD), Irina Siminenco (NESTLE România), Ramona Bădescu (BOSCH România), Constantin Bratu (Coca-Cola Romania), Alina Cristea (Holcim România) şi Angelica Stan (Signify România).Jurizarea proiectelor se va face în funcţie de o serie de criterii, printre care motivaţia care a stat la baza fundamentării candidaturii, coerenţa viziunii, a misiunii şi a obiectivelor şi corelarea proiectelor propuse cu strategii şi documente de politici publice de tineret.Programul „Capitala Tineretului din România” funcţionează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului - titlu deţinut de Cluj-Napoca în 2015 - şi a fost iniţiat de Consiliul Tineretului din România, Federaţia Tinerilor din Cluj, Grupul PONT şi Banca Comercială Română. Prima ediţie a avut loc în anul 2016, iar primul oraş din România care a purtat acest titlu a fost Timişoara, urmat de Bacău, Baia Mare şi Iaşi - care a preluat oficial mandatul în data de 2 mai 2019. Ministerul Tineretului şi Sportului este partener strategic al programului.Proiectul de candidatură al tinerilor din Constanţa, intitulat „ComeToSEAus“ (vino la mare/vino să ne vezi), reprezintă în primul rând dorinţa tinerilor de a construi şi de a se implica în comunitate. Candidatura a fost depusă în numele municipiului Constanţa, sub semnătura primaruluiProiectul, care este realizat în comun de administraţia locală şi studenţii universităţilor din Constanţa, se fundamentează pe cinci direcţii: ComeToSEAus Smart, ComeToSEAus Green, ComeToSEAus Cool, ComeToSEAus Artsy şi ComeToSEAus Togheter.Asociaţiile care sunt implicate în acest proiect sunt: Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, AIESEC Constanţa, Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa, UN Youth Association of Romania - Constanţa Branch, Asociaţia Studenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă Constanţa şi Asociaţia Studenţilor Şagunişti.Tinerii constănţeni sunt sprijiniţi în susţinerea candidaturii „Capitala Tineretului din România” şi de Primăria Constanţa., consilier al primarului municipiului Constanţa, este parte a grupului de lucru pentru susţinerea acestui proiect, alături de alţi funcţionari din cadrul Primăriei Constanţa,directorul Direcţiei organizare evenimente, Biroul de Presă al municipalităţii. „Vom ajuta cu tot ce este nevoie, de la scrierea proiectului, la depunerea şi susţinerea candidaturii în faţa Comisiei de la Iaşi”, spune Mihai Petre.La acest moment există şi o pagină de Facebook realizată tocmai pentru susţinerea candidaturii municipiului Constanţa la titlul de „Capitala Tineretului din România”, pe care o puteţi accesa aici:Iată şi mesajul echipei de lucru a proiectului Constanţa - Capitala Tineretului 2020-2021: „Suntem bucuroşi că am reuşit să îţi trezim interesul pentru proiectul nostru. Ar trebui să ştii că proiectul Capitala Tineretului din România funcţionează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului. În cadrul programului, autorităţile locale colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale de şi pentru tineret şi cu mediul privat şi îi pun pe tineri în centrul procesului de dezvoltare urbană. Este cel mai ambiţios program naţional destinat tinerilor, pentru că pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret din zonele româneşti, în general, şi pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special. Iar anul acesta ne-am propus să câştigăm, aducând astfel Capitala Tineretului din România la Constanţa!".