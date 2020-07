O comisie a Ministerului Energiei va evalua pagubele produse de inundatii la Mina Lupeni

O comisie a Ministerului Energiei este așteptată în Valea Jiului pentru a evalua pagubele produse de inundații la Mina Lupeni, nefuncțională după viiturile din ultima perioadă. Exploatarea minieră este extrem de importantă, pentru ca alimentează Termocentrala Mintia.

Vasilică Potecă, prefectul județului Hunedoara: Acolo lucrurile sunt mai complicate – de ce: fiind vorba de motoare, de lucruri care sunt ceva mai complicate, evaluarea acestor chestiuni trebuie să o facă o comisie de specialiști de la București, iar în momentul când o termină, și pentru Mina Lupeni se vor acorda despăgubiri.Reporter: Este pentru prima dată în istoria de peste 150 de ani a Minei Lupeni când galeriile sunt inundate, iar pagubele sunt greu de estimat.Cristian Roșu, administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara: Producţia este zero, pentru că nu mai putem scoate de acolo cărbune. Se lucrează la evacuarea apelor. Transformatoarele au fost sub apă, motoarele, sub apă… Nu pot să aproximez un termen în care vom porni efectiv cu Mina Lupeni.