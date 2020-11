O companie aeriana raporteaza primele pierderi, in 30 de ani

Ryanair Holdings PLC a raportat luni, 2 noiembrie, pierderi de 226 milioane de euro in trimestrul trei din 2020, fata de un profit de 910 milioane de euro in perioada similara din 2019, pe fondul restrictiilor de calatorie impuse de guvernele Uniunii Europene, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters.