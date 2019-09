O companie importanta din Romania si-a declarat falimentul. Urmeaza sa-si inchida definitiv activitatea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rafo Onesti a intrat in faliment , la 11 ani de la oprirea activitatii rafinariei, decizia fiind luata joi de Tribunalul Bacau, potrivit unui comunicat al casei de insolventa CITR. Falimentul Rafo este o consecinta a faptului ca intentiile investitorilor nu s-au finalizat cu o tranzactie in timp ce nu s-a concretizat nici planul de reorganizare al companiei, care trebuia realizat pe o perioada de 18 luni si finalizat pe data de 22 august. „Rafo Onesti are o valoare simbolica pentru piata locala si regionala a prelucrarii titeiului si petrochimiei. Pentru romani, este o companie cu valoare emotionala, pe care ne-o amintim cu totii cu nostalgie. Dincolo de aceasta, trebuie sa fim realisti si sa remarcam faptul ca Ra ...