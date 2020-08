O continuare a peliculei 'Captain Marvel' va fi regizata de cineasta Nia DaCosta

Cineasta Nia DaCosta a fost aleasă de Disney şi Marvel Studios pentru a regiza o continuare a peliculei "Captain Marvel" (2019), care o va avea din nou drept protagonistă pe actriţa Brie Larson, relatează EFE.

Site-ul de specialitate Deadline a anunţat miercuri colaborarea cu DaCosta, care îi va înlocui astfel pe regizorii Anna Boden şi Ryan Fleck, potrivit agerpres.ro.

Megan McDonnell, care a lucrat la serialul "Wandavision", produs de Marvel, semnează scenariul acestui sequel.

Nia DaCosta şi-a făcut debutul regizoral în 2018 cu filmul "Little Woods", avându-i pe Tessa Thompson şi Lily James în distribuţie.

Tânăra regizoare speră ca anul acesta să lanseze pe ecrane, dacă evoluţia crizei sanitare declanşate de noul coronavirus va permite, filmul "Candyman", o continuare a clasicului horror din 1992 şi care îl are ca producător pe Jordan Peele ("Get Out", 2017).

"Captain Marvel" este primul film din universul cinematografic Marvel având ca protagonistă o femeie.

Filmul a fost un mare succes de box-office, cu încasări de 1,128 miliarde de dolari în întreaga lume, şi a fost realizat cu un buget de 160 de milioane de dolari. Alături de Larson mai fac parte din distribuţia filmului nume sonore precum Samuel L. Jackson, Jude Law şi Annette Bening.

Laureată cu Oscar în 2016 la categoria cea mai bună actriţă pentru pelicula "Room", Brie Larson o interpretează în "Captain Marvel" pe Carol Danvers, o femeie-pilot al forţelor aeriene, care este prinsă în mijlocul unei lupte între două rase extraterestre şi care capătă superputeri, devenind unul dintre personajele reprezentative ale universului Marvel.