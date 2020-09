O continuare The Lion King, regizata de Barry Jenkins

O continuare „The Lion King”, lungmetraj Disney bazat pe animaţia clasică, va fi regizată de Barry Jenkins, cunoscut pentru „Moonlight” şi „If Beale Street Could Talk”, filme premiate la gala Oscar, potrivit news.ro.

Jenkins a transmis, citat de Variety: „Să o ajut pe sora mea să crească doi băieţi în anii 1990, am crescut cu aceste personaje. Să am ocazia să lucrez cu Disney la expansiunea acestei poveşti magnifice despre prietenie, dragoste şi moştenire, în timp ce îmi continui munca făcând cronica vieţilor şi sufletelor oamenilor din dispora africană este un vis devenit realitate”.

Filmul va fi o continuare a remake-ului din 2019 şi mai puţin a desenului animat din 1994.

Jon Favreau a regizat cea mai recentă versiune „The Lion King”, lungmetraj live-action, care a fost un succes de box office. El a generat încasări de 1,5 miliarde de dolari la nivel global.

Disney nu a anunţat o dată pentru lansarea acestei noi versiuni. În plus, nu este clar când va începe producţia filmului lui Jenkins.

Jeff Nathanson, care a scris scenariul pentru filmul din 2019, va reveni în acelaşi post.

Disney a reimaginat mai multe desene animate clasice în ultimii ani, inclusiv „Beauty and the Beast”, „Dumbo”, „Aladdin” şi „Mulan”. Recent a fost anunţat că „Aladdin” va beneficia de o continuare, după succesul înregistrat de versiunea live-action cu Will Smith în rol principal.

Jenkins a încheiat recent lucrul la „The Underground Railroad”, miniserie Amazon, adaptare a romanului omonim al lui Colson Whitehead. Cineastul plănuieşte să regizeze un film despre coregraful Alvin Ailey.