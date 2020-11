O cortina de scena creata de Marc Chagall pentru Flautul fermecat la Met Opera, in licitatie de la 250.000 de dolari

O cortină de 20 de metri, comandată în anii 1960 de Metropolitan Opera din New York pentru scena finală din opera lui Mozart "Flautul fermecat", este estimată între 250.000 şi 450.000 de dolari şi va fi licitată marţi, potrivit news.ro.

Casa britanică de licitaţii Bonhams a anunţat că imensa cortină de scenă concepută de Marc Chagall pentru Metropolitan Opera House (Met) din New York, va fi licitată marţi.

Cu o înălţime de aproape 20 de metri şi lăţime de 14 metri, această piesă în tonuri calde, reprezentând muzicieni şi dansatori, a fost creată de artist pentru marea scenă finală a producţiei "Flautul fermecat" de Mozart în 1967. Valoarea este stabilită între 250.000 şi 450.000 de dolari, adică 210.000 - 380.000 de euro.

Potrivit The New York Times, mărimea sa impunătoare l-a determinat pe proprietar - care spera să o expună într-un muzeu în Armenia - să se despartă de ea. Cortina a fost returnată la New York în lada sa.

Met a cedat-o iniţial la o licitaţie privată în 2007. Neputând fi prezentată în timpul licitaţiei, casa a fost nevoită să închirieze un studio de mărimea unei jumătăţi de teren de fotbal pentru a o putea fotografia.

Contribuţia lui Mac Chagall la proiectul "Flautul fermecat" nu s-a limitat la cortină. Pictorul a creat mai mult de 120 de costume, 13 decoruri de 20 de metri înălţime, precum şi 26 de obiecte de decor, în colaborare cu scenograful rus Volodia Odinokov.