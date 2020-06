O criza prea mare pentru niste oameni asa de mici. O criza prea mica pentru niste partide asa de mari

Trei virusi ucigasi au pus stapanire pe tara noastra: lipsa banilor care sa ne permita buna functionare a statului, dependenta excesiva a vietii noastre cotidiene de ceea ce produc altii si un milion de oameni fara loc de munca. Si pare ca nimeni nu ia in serios bolile acestea. Niciunul dintre cei care primesc salarii si pensii speciale tocmai pentru a lua in serios aceste amenintari. Politicienii nostri au ramas, cu totii, prizonierii unui an 2020 dedicat realegerii lor, nu salvarii Romaniei ...