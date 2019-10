O cronologie a nesimtirii“: Frustrare, furie si neputinta“ - cele trei cuvinte ce caracterizeaza reactia autoritatilor dupa noua contestare a licitatiei pentru Cazino (document)

Faleza Constanţei, în toamnă: decor cenuşiu, puţină ceaţă venită de pe mare şi, falnic, pe fundal - Cazinoul. Monument istoric, capodoperă arhitecturală, spun specialiştii în materie,urma să găzduiască ieri autorităţile venite să semneze începerea oficială a lucrărilor de reabilitare a sa. „Cazinoul ne întâmpină cu căldură“, urma să afirme, puţin timp mai târziu, primarul Constanţei,Până la această afirmaţie, însă, puţin îniante de ora 13.00, la care fusese anunţată conferinţa de presă, patru turişti ce vorbeau limba germană se plimbau şi ei pe faleza din Constanţa, iar paşii li s-au oprit în faţa Cazinoului. Priveau fără să înţeleagă când spre impresionantul monument, când spre gardul ce îl împrejmuieşte, când spre panoul care ne anunţă despre lucrările de punere în siguranţă a sa. Priveau, acoperindu-şi gurile cu mâna, la găurile ce îi perforează structura, viduri hâde ce reprezintă adevărate răni în zidul Cazinoului, „bombardat“ de capriciile vremii, ale iernilor constănţene şi, mai ales, ale orgoliilor şi ale altor interese.„Am venit aici, astăzi, să facem o cronologie a nesimţirii“, ne-au spus autorităţile încă de la bun început.„Astăzi, ne pregătiserăm pentru un moment festiv şi, după cum vedeţi, Cazinoul ne întâmpină cu atâta căldură“, a spus primarul Decebal Făgădău, adăugând apoi că, din păcate, momentul mult-aşteptat de către toţi constănţenii privind semnarea contractului pentru reabilitarea monumentului a fost amânat.În acest context, primarul, însoţit de ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,, au ţinut o conferinţă de presă privind cronologia licitaţiilor şi a tentativelor de a reabilita Cazinoul efectuate până în prezent.„E un coşmar ce se întâmplă cu Cazinoul din Constanţa. Am zis că venim să facem o cronologie a licitaţiilor dar, de fapt, este o cronologie a nesimţirii“, a precizat ministrul. Daniel Suciu a numit firma ce a contestat pentru a doua oară licitaţia pentru Cazino, respectiv, drept o „contestatoare de profesie“, adăugând că astfel de proceduri sfârşesc prin a face rău unor monumente precum Cazinoul.„Ne-am adunat astăzi aici pentru că vreau să ştie toată ţara că Eldiclau se opune procesului de reabilitare a Cazinoului. Iar eu nu pot să înţeleg cum o companie românească, în consorţiu cu alte firme româneşti dau dovadă de atâta rea-credinţă“, a spus edilul Constanţei. De asemenea, acesta a adăugat pe parcursul conferinţei de presă că s-a consultat cu echipa de avocaţi ce reprezintă oraşul pentru a găsi soluţii aşa încâtsă poată fi parte în orice litigiu legat de Cazinou, prin cereri de intervenţie formulate. Totodată, a spus că se caută soluţii prin care oraşul ar putea să recupereze eventualul prejudiciu creat de firma contestatoare prin blocarea procedurii de reabilitare a monumentului.Din toate afirmaţiile făcute pe parcursul discuţiilor cu presa, atât de către primarul Decebal Făgădău, cât şi de către ministrul Daniel Suciu, trei cuvinte pot caracteriza reacţia oficialilor legată de noul impas în care se află licitaţia: „frustrare, furie şi neputinţă“. Cele trei cuvinte au fost folosite chiar de către primarul Făgădău, pentru a ilustra situaţia în care se regăseşte municipalitatea, dar şi constănţenii şi toţi românii ce îşi doresc să vadă Cazinoul reabilitat.În paralel, edilul Constanţei a ţinut să dezmintă zvonurile despre care a spus că ştie că sunt vehiculate în oraş, zvonuri potrivit cărora monumentul ar urma să fie demolat, pentru ca în locul său să fie construit un mall ori altceva. „Am auzit şi eu zvonurile care circulă prin oraş, pe Facebook sau prin alte părţi şi vreau să subliniez şi să îi asigur pe toţi constănţenii şi pe toţi cei ce iubesc acest monument unic al nostru de faptul că siguranţa Cazinoului nu este pusă în pericol la acest moment“, a declarat Decebal Făgădău.„Cu ajutorul unor oameni total dezinteresaţi, care au vrut doar să ne sprijine să salvăm monumentul şi cărora vreau să le mulţumesc public, am reuşit să realizăm lucrările de punere în siguranţă a Cazinoului. El nu se va dărâma în această iarnă, cum spun unii. Într-adevăr, este grav afectat de procesul de deteriorare, însă vreau să vă spun următoarele: Cazinoul stă pe trei fundaţii, se sprijină pe trei fundaţii. El este acum sigur, nu se dărâmă, nu mai avem geamuri sparte, nu mai avem porumbei înăuntru, a fost pus în siguranţă şi de aceea putem sta astăzi înăuntru fără a purta căştile de protecţie pe cap. Însă are nevoie să fie reabilitat“, a spus primarul.La rândul său, ministrul Dezvoltării Daniel Suciu a declarat că nu poate înţelege cum o firmă în care statul român este parte ia parte, la rândul său, la acest proces de contestare a licitaţiei, făcând referire la firma Telekom.Trebuie menţionat că firma Telekom este partener alături de Eldiclau în încercarea de a câştiga contractul pentru reabilitarea Cazinoului. După cum arătam în ediţiile anterioare, la o primă vedere, ar putea părea puţin ciudat ca firmasă se înscrie la această licitaţie. Cu toate acestea, societatea are printre cele 287 de activităţi secundare declarate la Registrul Comerţului şi „activităţi de arhitectură“, precum şi „activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea“.Printre acţionarii săi se numără şi trei persoane juridice: Societatea Naţională de Radiotelecomunicaţii SA (cu 3 acţiuni - 0, 0000006%), Telekom Romania Communications SA (peste 30%) şi, respectiv, Helenic Telecommunications Organization SA, cu sediul în Atena, Grecia (cu peste 69,99%).Persoane împuternicite sunt: cetăţeanul grec Mazarakis Charalampos (administrator şi preşedinte al consiliului de administraţie), Fabian-Loretti Mihăilescu (administrator), sloveanul Miroslav Majors (administrator şi director general), cetăţeanul german Daniela Bujic (administrator), grecul Konstantinos Liamidis (administrator), Eirini Nikolaidi (născută în Atena, administrator şi membru în CA), dar şi germanul Nicolas Mahler (administrator şi membru în CA).Şi dacă am amintit despre acţionariatul Telekom, invocat de ministrul Dezvoltării în cadrul conferinţei de presă, aici este de amintit şi acţionariatul societăţii Eldiclau, partener principal al Telekom şi, aşa cum afirmă primarul Făgădău, „firma care blochează reabilitarea“.Societatea a fost înfiinţată în 1996, în satul Cârcea din zona Craiovei şi se leagă de numele lui. Denumirea iniţială a societăţii era Eldiclau Impex. La rândul său, Claudiu Elton Dincă figurează în actele oficiale din 2003 ca asociat unic. În mai 2009, Dincă se retrage şi îi lasă cele 2.000 de părţi sociale Doinei Şarpe, care devine şi administratorul firmei. În luna iulie 2009, Doina Şarpe îi cesionează 1.950 de părţi sociale Ştefaniei Dincă, ce devine şi administrator, iar în septembrie 2009 Doina Şarpe se retrage de tot. La momentul de faţă, Eldiclau se leagă de numeleCa o ironie amară, poate, este de menţionat că, printre cele aproape 300 de activităţi secundare, firma se ocupă şi cu „activităţi de pompe funebre şi similare“.Amintim că luni după-amiază, cu doar câteva ore înainte de a expira termenul de zece zile pus la dispoziţie de legislaţia în materie pentru a formula obiecţiuni, societatea Eldiclau a contestat din nou rezultatul procedurii de atribuire a contractului privind reabilitarea Cazinoului către asocierea condusă de. Firma a făcut două acţiuni în acest sens, respectiv una la Curtea de Apel, care nu ar fi împiedicat semnarea contractului de cătrecu firmele câştigătoare, şi o altă contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aspect care blochează procedura.Astfel, CNI, autorităţile constănţene şi întreaga ţară aşteaptă acum rezultatul noii evaluări a contestaţiei de către CNSC, în contextul în care dosarul recent format a intrat în atenţia aceluiaşi complet al Consiliului, respectivDupă cum au declarat oficialii prezenţi ieri la conferinţa de presă, răspunsul CNSC poate veni în maxim 30 de zile şi de acesta depinde cursul pe care îl va lua ulterior licitaţia pentru reabilitarea Cazinoului. În joc sunt peste 60 de milioane de lei puse la bătaie de CNI pentru salvarea monumentului.

