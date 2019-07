O cunoscuta avocata rupe tacerea: Klaus Iohannis a facut TRAFIC de influenta

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocata Ingrid Mocanu acuza ca presedintele Klaus Iohannis a facut trafic de influenta in favoarea Laurei Codruta Kovesi, negociind cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, retragereaza candidatului francez din cursa pentru sefia Parchetului European. "Din ciclul: penalii nostri sunt mai buni decat ai lor! Avocata Ingrid Mocanu, atac dur la adresa lui Cristi Danilet: ''Daca vorbeam, luai vreo noua ani direct cu probe multe'' Iohannis suna la Macron, lumina Frantei, sa faca un trafic de influenta (ca asa se cheama aici, in Romania) pentru ca traficatul sa isi exercite influenta pe langa un procuror (ca nu are atributii Macron de a depune ori retrage candidaturi de sefi la Parch ...