O cunoscuta diva din showbiz sufera de o boala grava care nu are leac: ”N-o sa scap niciodata de ea”

Cosmina Pasarin

Atunci cand apare in public Cosmina Pasarin este mereu cu zambetul pe buze. Diva nu a dorit niciodata sa vorbeasca despre problemele sale sau despre lucruri triste, insa acum s-a aflat ca frumoasa bruneta sufera de o boala incurabila.

Cosmina Pasarin a aratat de-a lungul timpului doar partea frumoasa a vietii sale. Recent diva a vorbit si despre lucrurile mai putin placute si despre suferinta prin care trece.

Se pare ca, in urma cu cinci ani, bruneta a aflat ca sufera de o boala grava, care nu are leac. Afectiunea pe care o are Cosmina Pasarin ii afecteaza pielea, astfel ca vedeta nu are voie sa se expuna foarte mult la soare.

Vedeta a recunoscut faptul ca ii este foarte greu, mai ales ca boala este una incurabila, iar pana in acest moment nu s-a gasit un leac pentru rezolvarea problemei.

”Am o boala crunta de piele si nu am voie sa merg la solar. La soare pot sta, dar cu limita, si-n anumite intervale orare. Nu stie nimeni despre asta si nici nu-mi place sa vorbesc despre suferinta mea, dar, din pacate, n-o sa scap niciodata de ea. M-am procopsit cu ea”, a spus Cosmina Pasarin, in urma cu mai multi ani.

