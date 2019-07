O demisie zdruncina Guvernul in plin proces Kovesi VS Romania

Viorel Mocanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La mai putin de o saptamana de la aparitia informatiilor despre ancheta DNA care vizeaza mai multe dosare deschise impotriva Romaniei la CEDO, agentul guvernamental cedeaza presiunilor si demisioneaza, precizeaza surse politice si diplomatice. Gestul lui Viorel Mocanu vine in plin proces Kovesi vs. Romania la CEDO. Potrivit surselor agentul guvernamental la CEDO, secretarul de stat Viorel Mocanu, urmeaza sa-si dea demisia. Acesta a depus recent o plangere penala la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) in care acuza DNA ca i-a incalcat imunitatea stabilita prin Acordul european referitor la persoanele care participa la procedurile Curtii Europene a Drepturilor Omului. Steli ...