O doamna din Carei s-a imprumutat 13.000 de € la prieteni si i-a trimis la Londra, ca sa primeasca 900.000 de dolari pe ei

O doamna din Carei a imprumutat 13.000 de € la prieteni si i-a trimis la Londra, ca sa primeasca 900.000 de dolari pe ei. Ii promisese un colonel american care luptase in Irak si plecase de acolo cu o imensa prada de razboi. O femeie din Carei, Satu Mare, a cazut in plasa unui escroc international care se da drept colonel american. Ea asteapta si acum un cufar cu 900.000 de dolari si bijuterii in valoare de 250.000 de dolari. Cufarul ar apartine unui colonel american, prada de razboi din Irak. Femeia, pe nume Adela, a primit un email in care un colonel din armata SUA i-a explicat ca vrea sa se retraga in Romania, la Carei. Acesta i-a mai spus ca a facut rost ilegal de o prada de razboi in timp ce se afl ...