O doctorita si-a ucis si ingropat bebelusul. Cum s-a dat de gol

Medic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a inceput urmarirea penala in cazul unei femei, medic rezident la un spital din Oradea, acuzata ca si-ar fi ucis fiica in varsta de o luna in urma cu patru ani si i-a ingropat cadavrul. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Maria Cotrau, a declarat, vineri, ca femeia nu a spus nimanui din familie nici despre nasterea fetitei, nici despre uciderea acesteia. „Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a inceput urmarirea penala fata de o suspecta, sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie cu referire la infractiunea de omor. In 17 decembrie 2015, la domiciliul suspectei din Oradea si-ar fi ucis fiica minora in varsta de o luna d ...