O echipa de studenți de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca a obținut locul I la un concurs de design seismic in San Diego

O echipă de studenți de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) a obținut locul I la un concurs de design seismic în San Diego (SUA), cu macheta unei clădiri de 19 etaje din lemn de balsa care a rezistat la simularea a două cutremure, potrivit Mediafax.

Potrivit unui comunicat al UTCN, transmis joi, echipa universității clujene a fost reprezentată de 12 studenți.

„Echipa UTCN a reușit, pentru a patra oară, să ocupe primul loc în competiția internațională Seismic Design Competition (SDC) desfășurată la San Diego (SUA). Macheta studenților români, denumită Iulius Tower, reprezintă o structură de 19 etaje, realizată integral din lemn de balsa. Chiar dacă a avut o greutate de doar 460 grame, cu o încărcare suplimentară de peste 7,450 kilograme, a rezistat cu brio celor două cutremure simulate din cadrul concursului. Echipa UTCN a fost reprezentată de 12 studenți”, se arată în comunicat.

Reprezentanții UTCN au subliniat că Seismic Design Competition este recunoscut la nivel mondial drept un concurs riguros, dovadă fiind sistemul de punctare al fiecărei echipe, care include propunere design, prezentare, poster și arhitectură, acuratețea predicțiilor, venit anual, cheltuieli anuale în administrarea clădirii, precum și costul seismic anual.

România ÎNCHIDE șapte puncte de trecere a frontierei, de joi dimineața

„Din rezultatul cumulat al acestor criterii se obține venitul anual, care reprezintă, de fapt, scorul final al echipei. În urma prezentărilor și testelor efectuate, echipa UTCN a avut un profit anual de 640.388 dolari, clasându-se pe locul 1. Universitatea clujeană a fost urmată de California Politechnic State, San Luis Obispo și University of British Columbia pe locurile 2 și respectiv 3”, se mai arată în comunicatul UTCN.

Echipa clujeană s-a confruntat cu 51 dintre cele mai prestigioase universități din lume, printre care: University of California Los Angeles, University of California - Berkeley, Cornell Univeristy, Stanford University, California State University, Purdue University, University of Michigan, University of Toronto sau Virginia Tech.

Pe lângă marele premiu, echipa UTCN a fost distinsă cu locul I la concursul de design pentru tricoul competiției și Premiul pentru cea mai bună comunicare.