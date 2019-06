O echipa de video artisti din China a castigat cea de-a treia editie a Light Up Festival, competitia internationala de video mapping organizata la Palas - FOTO

00 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de oameni fericiti, un spectacol impresionant de culoare si lumini, muzica live si atmosfera relaxanta. Asa a fost la cea de-a treia editie a LightUP Festival, singura competitie internationala de video mapping din estul tarii, organizata de ansamblul Palas. Sambata, 8 iunie 2019, mii de ieseni au raspuns invitatiei de a vedea Palatul Culturii altfel decat sunt obisnuiti, „imbracat" in proiectii care au pus in valoare si mai mult frumusetea arhitecturala a cladirii simbol. Un eveniment de anvergura internationala, LightUP Festival a reunit, la aceasta editie, concurenti de pe trei continente. Sase artisti din China, Chile, Mexic, Franta si Romania s-au intrecut in imaginatie si abilitati, intr-un sh ...