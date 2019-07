O echipa importanta din Italia il vrea pe Stefan Radu

Stefan Radu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul Atalanta vrea sa il transfere de la Lazio Roma pe Stefan Radu, sustine gianlucadimarzio.com. “Obiectiv in aparare pentru Atalanta. Nerazzurri si-au manifestat interesul pentru Stefan Radu, care ar putea parasi Lazio dupa 11 sezoane”, noteaza sursa citata. Curg ofertele pentru George Puscas: Inca o echipa din Anglia il vrea Stefan Radu este legitimat la gruparea Lazio din iulie 2008 si are contract pana in iunie 2021. Atalanta Bergamo a terminat editia 2018/2019 a campionatului Italiei pe locul trei si va juca in grupele Ligii Campionilor. Lazio a incheiat pe opt si va evolua in grupele Ligii Europa in calitate de castigatoare a Cupei Italiei. Daca ti-a placut articolul, ...