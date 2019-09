O educatoare si o ingrijitoare sunt urmarite penal dupa modul in care s-au comportat cu copii. Ce le-au facut cele doua femei copiilor

Cresa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Educatoarea si ingrijitoarea de la o cresa din Alba Iulia acuzate de parintii unor copii ca ar fi avut un comportament agresiv la adresa minorilor, atat fizic, cat si verbal, sunt urmarite penal, potrivit informatiilor furnizate, luni, de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia. "Organele de urmarire penala au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectele T.A.D. si C.D. pentru savarsirea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 C.pen. Din actele de urmarire penala efectuate in cauza a reiesit banuiala rezonabila ca: In calitate de angajate in cadrul Cresei nr. 2 din mun. Alba Iulia, ingrijitoarea T.A.D. si educatoarea C.D. au adresat ...