O eleva de 13 ani din judetul Ilfov, jignita si umilita de soferul microbuzului scolar, pentru ca a trantit usa!

O profesoara a povestit pe o retea de socializare cum o eleva de 13 ani din Petrachioaia, judetul Ilfov, a fost jignita si i s-a interzis sa mai urce in microbuzul scolar dupa ce, la urcare in masina, a trantit usa.

Cristina Tunegaru, o profesoara de limba romana, a scris pe pagina personala de Facebook despre o eleva care, dupa ce ar fi fost umilita de soferul care conduce microbuzul scolii, ar fi primit si o interdictie din partea primarului comunei Petrachioaia, Mihai Dobre.

Redam mesajul publicat de profesoara Cristina Tunegaru:

"O fetita din clasa mea nu mai are voie sa se urce in microbuzul scolar, incepand de astazi. I-a interzis primarul. Atentie, o fetita de 13 ani, din clasa a VII-a, vine la scoala singura cand toti ceilalti copii urca in microbuze. Situatia e cel putin revoltatoare.

Joi, la urcarea in microbuzul scolar, fata a trantit usa la inchidere, iar soferul primariei a decis ca cea mai buna lectie pe care i-o poate da e sa-i arunce injurii rasiale ca „cioara”, „tiganca jegoasa” si sa o dea jos.

Familia, pe buna dreptate, a apelat la ajutorul 112 pentru a se apara de un evident abuz. Reactia parintilor a suparat mult si, in loc sa-si asume responsabilitatea pentru situatia generata de angajatul sau, primarul comunei, Mihai Dobre, a hotarat ca fetita nu mai are voie sa se urce in microbuzul scolar, platit din bani publici. Pentru ca nu accepta cand un parinte isi apara drepturile.

In ultimele zile, primaria a inceput o campanie de bullying agresiv impotriva micutei, care e acuzata in fata parintilor si a scolii ca prin gestul ei a distrus microbuzul. O fetita de 13 ani a rupt usa microbuzului!

Dumnezeule! Va dati seama ce e in sufletul ei acum, cand toti colegii si parintii o privesc cu suspiciune, totul pentru ca a fost umilita de un sofer rasist, cand primarul ameninta ca va sista traseul tuturor microbuzelor din cauza acestui incident?

Cand copiii din comunitati dezavantajate abandoneaza scoala, cand devin victime ale accidentelor si ale retelelor de trafic, nu e doar fatalitatea. Exista niste oameni, bine platiti de stat, care sunt vinovati, o vina difuza, acte de discriminare si umilinta, neglijenta, toate se aduna.

Nu putem fi nepasatori la umilintele copiilor nostri!"

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.