O eleva din Iasi va participa la Olimpiada Internationala de Chimie Mendeleev - FOTO

olimpiada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 21 aprilie - 27 aprilie 2019, Saade Sandra, eleva in clasa a XII-a la Colegiul National Iasi va participa la Olimpiada Internationala de Chimie Mendeleev, 2019. Olimpiada va avea loc in St. Petersburg, Federatia Rusa. Din lot mai fac parte alti 5 elevi. Echipa elevilor participanti la Olimpiada Internationala de Chimie Mendeleev este selectata anual in cadrul Olimpiadei Nationale de Chimie (ONCh). Timp de 5 ore, elevii rezolva cel putin 6 probleme de chimie organica, anorganica, fizica si chimie analitica, propuse de profesori universitari. Primii sase clasati formeaza echipa Romaniei. Olimpiada Internationala de Chimie (IMO-53) este un concurs international foarte important, iar Romania particip ...