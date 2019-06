O emisiune plina de entuziasm, doar la BZI LIVE! Diana Mihai, o tanara de perspectiva, va vorbi despre proiectele viitoare ale Casei de Cultura a Studentilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru ca ne-am obisnuit spectatorii cu emisiuni in care promovam tinerii de perspectiva din Iasi, editia de maine este una extrem de speciala. Joi, incepand cu ora 15.00, in Platoul BZI LIVE, va avea loc o emisiune extrem de incitanta alaturi de Diana Mihai, o tanara de perspectiva din Iasi. Alaturi de moderatorul Valentin Hutanu, Diana Mihai, PR CCS Iasi, va vorbi despre proiectele in care a fost implicata, dar si despre proiectele viitoare ale Casei de Cultura a Studentilor din Iasi. In alta ordine de idei, Diana Mihai va vorbi si despre ce inseamna sa lucrezi la CCS Iasi, care sunt secretele organizatii unui festival reusit, dar si despre ultimul festival pe care aceasta l-a coordonat, in speta, Festivalul de Creatie Vestimen ...