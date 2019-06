O englezoaica in varsta de 9 ani, jam session cu Lenny Kravitz - VIDEO

Nandi Bushell, în vârstă de 9 ani, a fost invitată de Lenny Kravitz pentru un jam session înainte de concertul pe care muzicianul l-a susţinut săptămâna trecută la Londra, unde a încheiat partea europeană a turneului „Raise Vibration”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Bushell, din Ipswich, a primit primul kit de tobe la vârsta de 5 ani şi Kravitz a urmărit evoluţia ei pe Instagram. Artistul american a invitat-o pe faţă pentru a cânta împreună câteva piese. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Mă bucur să te cunosc în sfârşit. Te-am urmărit, te urmăresc tot timpul”, i-a spus Kravitz. Potrivit BBC, părinţii ei au fost suprinşi când Kravitz a luat legătura cu ei. „Este o nebunie! Lenny ne cere numărul de telefon”, a fost prima reacţie a tatălui fetei, John Bushell. Cei doi s-au întâlnit înaintea concertului de pe O2 Arena şi au cântat, între altele, „Are You Gonna Go My Way”. În luna august, Lenny Kravitz, care a concertat şi la Cluj-Napoca anul acesta, va începe o serie de concerte în America de Nord. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.