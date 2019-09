O explozie puternica a distrus mai multe case in Belgia - FOTO

explozie Belgia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe case au fost distruse in urma unei explozii produse la periferia orasului belgian Antwerp, au informat serviciile belgiene de securitate, citate de Reuters. Explozia s-a produs in zona Wilrijk din oras. Fortele de interventie au scos o persoana de sub daramaturi, insa potrivit autoritatilor unele persoane ar mai putea fi inca blocate, iar pompierii continua sa intervina la fata locului. Breaking news! Incendiu puternic in Capitala. Sute de oameni, evacuati din cladirile din zona - UPDATE/ FOTO, VIDEO Potrivit pompierilor, cauza producerii exploziei nu este momentan cunoscuta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie ...