O expozitie dedicata trupei suedeze ABBA va fi deschisa la Londra

O nouă expoziţie dedicată trupei suedeze ABBA va fi deschisă vineri la Londra, iar printre obiectele expuse se află o replică a scenei concursului Eurovision din 1974, câştigat de trupa suedeză cu melodia ''Waterloo'', informează Reuters, potrivit news.ro.

Obiecte personale ale membrilor formaţiei, precum carnetul de note al lui Bjorn Ulvaeus, fotografii, discuri de aur şi îmbrăcăminte, vor putea fi admirate în expoziţia ''ABBA: Super Troupers The Exhibition'', care este deschisă în celebrul complex O2 din Londra până în luna august.

Un fan al grupului suedez a oferit sute de obiecte pe care le-a colecţionat de-a lungul a peste 40 de ani, între care perne, eşarfe, ecusoane şi chiar decoraţiuni de Crăciun.

ABBA, formată din Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog şi Anni-Frid Lyngstado, a devenit cunoscută la nivel mondial după câştigarea concursului Eurovision în 1974.

Au cunoscut un succes comercial uriaş în anii 1970 şi 1980 cu melodii precum "Dancing Queen", "Mamma Mia" şi "Thank You for the Music".