O falsa politista din Gura Humorului a fost arestata pentru ca a inselat o mama disperata sa-si salveze copilul si o soferita ramasa fara permis

Andreea Rotari, o tanara din Gura Humorului, a ajuns in arestul politiei judetene pentru infractiunile de trafic de influenta si inselaciune. Ea a fost retinuta, luni, pentru 24 de ore, in urma perchezitiilor efectuate, dupa care miercuri, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, Tribunalul Suceava a dispus arestarea inculpatei in varsta de 23 de ani, pentru o perioada de 30 de zile.