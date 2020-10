O familie din Constanta, trimisa in judecata pentru trafic international de droguri. Ce spun procurorii DIICOT

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Procesul celor doi soți din Constanța, trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic internațional de droguri, merge mai departe la Tribunalul Constanța.Noul termen a fost stabilit pentru finele acestei luni.Până atunci, judecătorii trebuie să analizeze zilele acestea măsurile preventive dispuse în prezenta cauză.Aici menționăm că soțul se află sub control judiciar, în timp ce femeia este în stare de arest preventiv.Amintim că, la începutul acestui an, polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța - Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul DIICOT – ST Constanța au desfășurat, în baza unei colaborări internaționale realizate prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al IGPR, o acțiune pe linia combaterii traficului internațional de droguri de risc.În urma activităților desfășurate, polițiștii au prins în flagrant delict două persoane, soț și soție, în timp ce ar fi transportat 7,6 kilograme de canabis pe raza municipiului Constanța.Din cercetări a reieșit că drogurile ar fi provenit dintr-un stat european. Astfel, polițiștii au efectuat șase percheziții domiciliare, unde au descoperit: trei laptopuri, o tabletă, 13 telefoane mobile, 16 cartele SIM, trei stick-uri USB și înscrisuri cu valoare probatorie.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.