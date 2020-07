O familie din Siria, inclusiv o tanara de 15 ani insarcinata, prinsa de politistii de frontiera cand incerca sa intre ilegal in Romania din Serbia

O familie din Siria, formata din mama in varsta de 15 ani, insarcinata, tata, un copil in varsta de un an si bunica de 37 de ani, a fost prinsa de politistii de frontiera in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania din Serbia. Tanara de 15 ani era insarcinata si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Sirienii au spus ca doreau sa ajunga intr-o tara din Vestul Europei.