O farfurie de carton de pe care Kurt Cobain a mancat pizza a fost vanduta la licitație pentru 22.400 de dolari

O farfurie de carton de pe care Kurt Cobain a mâncat pizza în 1990 înainte să o folosească pentru a alcătui lista pieselor pe care urma să le interpreteze într-un concert cu trupa Nirvana a fost vândută la licitație pentru 22.400 de dolari, arată platforma Julien's Auctions, potrivit Mediafax.

Farfuria de carton murdară era estimată de compania de licitații specializată în vânzarea obiectelor legate de celebrități undeva între 1.000 și 2.000 de dolari. Dar sâmbătă, licitația s-a încheiat după ce un cumpărător și-a adjudecat obiectul care poartă și scrisul fostului solist al trupei Nirvana la suma de 22.400 de dolari.

”E o bucată de istorie. O listă a pieselor cântate în concert scrisă de mână de Kurt înainte să ajungă celebru. Nu vezi prea multe lucruri de felul ăsta. Cele mai multe dintre cele care au apărut ulterior nu sunt scrise de mână”, a scris Johnny Riggs, cel care a păstrat farfuraia de hârtie după recitalul susținut de trupă într-un club din Baltimore pe 23 aprilie 1990.

Kurt Cobain avea 27 de ani atunci când s-a sinucis prin împuşcare, pe 5 aprilie 1994, în vila lui din Seattle. Trupul său neînsufleţit a fost descoperit după trei zile.

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor 1980, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii 1990, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are".

După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani, interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea. Trupa rock Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în aprilie 2014.