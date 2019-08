O fata de 15 ani a reclamat ca a fost violata de tatal vitreg. Politia a lasat-o sa se intoarca in casa agresorului

Fata agresata de tatal vitreg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O adolescenta de 15 ani din judetul Vaslui a sunat la 112 pentru a reclama ca a fost violata de tatal vitreg. Desi medicii au aflat ca ea a fost abuzata, fata a fost lasata sa locuiasca in aceeasi casa cu agresorul care este cercetat in libertate. Motivul: pentru ca era o zi de sambata, reprezentantii spitalului nu au sesizat nici Protectia Copilului si nici Primaria. Sambata, 17 august, a treia zi din minivacanta de Sfanta Maria. O adolescenta de 15 ani din satul Grivita a sunat la 112 de pe telefonul unei vecine, spunand ca a fost abuzata sexual de tatal vitreg. Fata si-a facut curaj sa reclame ca fusese violata in urma cu o saptamana, scrie vremeanoua. Adolescenta a fost transport ...