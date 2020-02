O fata de 15 ani venita de la Venetia, plasata in carantina cu febra

O fata de 15 ani, care s-a aflat printre liceenii din Alba Iulia care, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost in excursie in Italia, inclusiv la Venetia, a fost plasata, joi noaptea, in carantina, deoarece avea febra in jur de 38 de grade Celsius, urmand sa fie trimise, vineri dimineata, probe pentru analiza la un centru din Cluj-Napoca.