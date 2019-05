O fata din Deva a fost gasita moarta, de iubitul ei, in cada din baie

Flavia, o tanara in varsta de numai 24 de ani, a fost gasita moarta in cada din baia apartamentului in care locuia cu iubitul ei si familia acestuia.

Tragedia s-a produs, miercuri dupa-amiaza (15 mai), intr-un apartament situat intr-un bloc din Deva.

Flavia se afla singura in casa atunci cand s-a intamplat nenorocirea. Ea ar fi incercat sa faca baie in cada, insa din ar fi lesinat si a cazut in apa.

Drept urmare, ea s-a inecat si nu a putut fi salvata. Iubitul ei a venit prea tarziu acasa si a gasit-o in cada din baie.

Tanarul a sunat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului s-au deplasat echipaje de Ambulanta si Politie.

Din nefericire, medicii nu au mai putut fac nimic pentru a-i salva viata.

Politistii criminalisti nu au descoperit nicio urma de violenta pe trupul neinsufletit al tinerei din Deva.

"A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, urmand a se stabili imrejurarile decesului", a recizat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Hunedoara.

Politistii continua ancheta si asteapta necropsia efectuata de medicii legisti care vor stabili cauza exacta a mortii Flaviei.

