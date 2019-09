O femeie a ajuns la spital dupa ce culoarea pielii a inceput sa se schimbe. Sangele ii devenise albastru

Sange albastru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie de 25 de ani a mers la un spital din Providence, Rhode Island, acuzand o stare de slabiciune, oboseala, probleme de respiratie si un simptom neobisnuit care nu apare in fiecare zi, informeaza CNN. Pacienta se albastrea, iar cazul sau a fost detaliat de doi doctori intr-un studiu publicat in New England Journal of Medicine. Medicii Otis Warren si Benjamin Blackwood au atribuit culoarea pacientei unui analgezic pe care aceasta il lua, iar acesta ii ataca terminatiile nervoase din piele. Concurs de donat sange, la Iasi. Studentii sunt asteptati in numar mare "A spus ca a luat o cantitate mare cu o seara inainte, pentru a combate o durere dentara", au scris autorii in studiu. Medicii au ...