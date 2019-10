O femeie a decis sa devina mama surogat pentru o alta familie, care se chinuia sa aiba un copil. Le-a tinut bebelusul in pantece timp de 9 luni, insa in ziua nasterii totul s-a schimbat! Ce-a putut sa aduca pe lume? Pana si medicii au fost socati

Atunci cand a decis sa fie mama surogat, Jessica Allen nu a crezut vreo clipa ca viata sa se va schimba la 180 de grade in numai cateva luni.

Femeia, care era deja mama a doi baieti, a decis sa ajute o familie sa aiba propriul copil, iar din acea zi, viata i s-a schimbat complet definitiv.

Jessica a aflat ca poarta in pantece doi copii, iar cand a venit ziua in care a nascut, totul s-a transformat intr-un cosmar pentru ea si pentru familia ei.

„N-as mai face asta niciodata. Nu sunt singura cu o poveste de cosmar, insa sunt singura cu o poveste de genul acesta”, a dezvaluit femeia pentru o publicatie.

Daca inainte considera ca nicio femeie nu ar trebui sa traiasca fara sa experimenteze experienta de a deveni mama, lucrurile s-au schimbat atunci cand a ales sa fie mama surogat.

Pentru ca este interzisa in China aceasta procedura, o familie a decis sa zboare pana in Statele Unite pentru ca a americanca sa le poarte copilul.

Cuplul a gasit-o pe Jessica Allen din California si s-a demarat procedura. Femeii i s-a implantat un embrion de sex masculin prin fertilizare in vitro. Pentru aceasta procedura, mama surogat trebuie sp urmeze o serie de tratamente. Trebuie sa ia niste hormoni, pentru a spori sansele ca sarcina sa fie un succes.

La sase saptamani de sarcina, medicul a descoperit un lucru care a socat-o pe Jessica. Specialistul i-a spus femeii ca poarta gemeni si ca, desi sansele ca un embrion sa fie divizat sunt rare, se mai intampla. Cuplul din China era in culmea fericirii cand a aflat vestea.

Allen a fost platita 30.000 de dolari plus cheltuieli pentru a fi surogat, iar cand s-a aflat ca are germeni, salariul a crescut cu 5000 de dolari.

Pe 12 decembrie 2016, femeia a nascut prin cezariana si nu a putut sa ii vada pe copii, deoarece au fost luati imediat din camera de operatii.

Mai tarziu, in acea noapte, femeia a primit o vizita de la mama copiilor, care i-a aratat o fotografie cu cei doi copii si a vazut ceva socant. Unul dintre copii era asiatic, in timp ce celalalt nu era.

Ce a aflat Jessica, la o luna de la nastere

La o luna distanta, a primit inca o fotografie cu cei doi copii, iar mama bebelusilor a intrebat: „Nu sunt la fel, nu? Te-ai gandit de ce sunt diferiti?”

In saptamana urmatoare, micutii au fost supusi unui test ADN care a scos la iveala ca unul dintre copii nu era geamanul embrionului implantat si, de fapt, era copilul biologic al mamei surogat si al sotului sau.

Un astfel de fenomen medical se numeste suprafetare, in care o femeie continua sa ovuleze in timpul sarcinii. Acest lucru inseamna ca Allen a conceput un alt copil in pantecele ei in timp ce avea embrionul implantat al cuplului care crestea in interiorul ei. La randul lor, Allen si sotul ei au fost socati ca acest lucru s-a intamplat.

Cand a aflat ca cel de-al doilea bebelus nu e al lor, cuplul din China a spus ca nu vor sa aiba de a face cu el si au cerut 22000 de dolari despagubire plus alte cheltuieli, bani pe care Jessica si sotul sau nu ii mai aveau.

Femeii i s-a spus ca micutul va fi dat spre adoptie daca nu sunt platiti banii. Au urmat procese cu agentia de adoptie. A durat aproape doua luni pentru ca femeia sa isi tina bebelusul in brate, pentru prima data, pe care l-au numit Malachi. Acum, acestia vor sa traga un semnal de alarma.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.