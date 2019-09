O femeie a dezvoltat 2.500 de personalitati, dupa ce a fost violata, in copilarie, in mod repetat de tatal ei

Jenny Haynes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tribunal australian a condamnat vineri un tata la 45 de ani de inchisoare pentru ca si-a violat in mod repetat fiica, care a dezvoltat 2.500 de personalitati in urma acestor abuzuri suferite inca din copilarie, in perioada 1974 - 1981, relateaza EFE. Jenny Haynes, fiica si victima pedofilului, a declarat tribunalului ca dupa aceasta sentinta nu mai vrea sa se gandeasca la tatal sau violator. Victima, in varsta acum de 49 de ani, a cerut ca tribunalul sa recunoasca in sentinta necesitatea de a incheia cazul pentru a-si putea continua viata. Judecatoarea Sarah Hugget, de la un tribunal din Sidney, a precizat in sentinta sa impotriva lui Richard Haynes, in varsta de 74 de ani, ca agresorul nu poate soli ...