O femeie a fost gasita, in aceasta dimineata, decedata in locuinta sa. Aceasta a fost violata si omorata. Inca nu au fost identificati faptasii

Criminalisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie ce ar fi fost violata a fost gasita decedata in locuinta sa din localitatea Belciugatele, la acest moment politistii efectuand cercetarea la fata locului. Potrivit sursei citate trupul femeii ar prezenta urme vizibile de agresiune sexuala iar decesul ar fi survenit in cursul noptii de vineri spre sambata. Politistii sunt in alerta si aduna indiciile si probele care sa-i conduca la identificarea si prinderea suspectilor. EXPLOZIV! Reporterii BZI au avut dreptate! Fetita agresata sexual la Iasi l-a recunoscut pe olandezul criminal si pedofil! Ancheta este aproape gata! - FOTO, VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...