O femeie a fost gasita stop cardio respirator intr-un hypermarket. Medicii nu au mai putut face nimic

Panica intr-un hypermarket din Brasov! O femeie de 76 de ani, clienta a magazinului, a fost gasita in stop cardio-respirator. Oamenii au sunat imediat la 112. „Echipajul SMURD s-a deplasat la Kaufland in Brasov pentru acordarea asistentei medicale unei persoane de sex feminin". Accident rutier intre un autoturism si o autocisterna incarcata cu lapte. Impactul s-a soldat cu o victima "Femeia in varsta de 76 de ani a fost gasita in toaleta supermarket-ului in stop cardio respirator si, din pacate, nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarata decedata", a declarat mr. Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov.