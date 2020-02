O femeie a fost tinuta 16 ore pe holurile spitalului din Constanta si a murit. Politia a dechis dosar pentru ucidere din culpa

Politistii fac verificari sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa dupa ce un barbat a reclamat, luni, ca mama sa, in varsta de 70 de ani, a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, pentru ca nu a fost tratata corespunzator de medici, fiind tinuta 16 ore in Unitatea de Primiri Urgente.