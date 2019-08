O femeie a fost ucisa de catre fiul ei in timp ce politistii nu reuseau sa sparga usa

Politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ies la iveala informatii cutremuratoare dupa ce o femeie din Bucuresti a fost ucisa de fiul ei, cu probleme psihice. Desi politistii, alertati de vecini, au ajuns la adresa cand victima inca striga dupa ajutor, nu au reusit sa sparga in timp util usa. Fosta profesoara de limba italiana, femeia in varsta de 74 de ani locuia cu fiul ei, in Sectorul 1 al Capitalei. Vecinii stiau ca barbatul are probleme psihice, dar nu era internat intr-un spital de specialitate. Operatoarea 112 care a discutat cu Alexandra nu a fost sanctionata Vecin: “Pe geamul de la bucatarie o striga pe vecina mea, spunea ca o omoara.” Vecina: “Am facut 112, o doamna mi-a raspuns si i-am spus cazul repede repede ca sa int ...