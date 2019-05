O femeie a murit și alte cinci au fost ranite in urma unui accident produs pe A 1

O femeie a decedat şi alte cinci persoane au fost transportate la spitale din Bucureşti şi Giurgiu în urma unui accident produs pe A 1, la kilometrul 23, pe sensul de mers către Piteşti, informează joi ISU Giurgiu, potrivit Agerpres.

"O autospecială cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD precum şi echipaje medicale de la Bucureşti, Ilfov şi două de la Argeş au intervenit pe A 1 în urma impactului între un microbuz şi o dubă. O persoană de sex feminin a decedat, iar alte şase victime au necesitat îngrijiri medicale, dintre care una a refuzat transportul la spital, suferind atac de panică", a declarat joi, presei, purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu, Monalisa Frâncu.

Citește și: Vremea rea a făcut ravagii : Sute de locuințe au fost inundate. Mai multe drumuri naționale, afectate/ Mesaje trimise prin RO-ALERT



O victimă are politraumatisme, necesită îngrijiri medicale şi a fost transportată la Spitalul Giurgiu, o altă persoană are traumatism toracic şi fractură membru superior, altă victimă este cu traumatisme severe şi a fost transportată la Spitalul Municipal Bucureşti, o alta are traumatism la un membru superior, iar o alta are plagă la unul dintre membrele inferioare.