O femeie a obtinut despagubiri, dupa ce a alunecat si si-a rupt mana intr-un supermarket. Ce suma a primit victima

O femeie a cazut si si-a rupt mana in timpul cumparaturilor, intr-un supermarket din Iasi. Aceasta a cerut daune materiale si morale de 5.000 de euro din cauza accidentului, iar judecatorii ieseni au obligat retailerul Kaufland, in magazinul caruia s-a produs incidentul, sa ii achite 1.397 de lei, drept daune materiale, dar si alti 15.000 de lei, daune morale. In plus, gigantul a fost obligat sa acopere si cheltuielile de judecata ale femeii, in valoare de 950 de lei. Sentinta nu este definitive ...