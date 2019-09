O femeie a omorat un baietel de opt ani pentru ca a jignit-o: "Doar i-am acoperit gura, nu voiam sa-i fac rau, voiam doar sa taca"

Criminala si copilul ucis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crima infioratoare in Republica Dominicana. Enervata la culme de faptul ca a facut-o urata, o femeie l-a ucis pe fiul fostului ei iubit, un baietel de numai opt ani. Ana Julia Quezada, in varsta de 45 de ani, a recunosct in instanta din Almeria, Spania, unde se judeca procesul, ca l-a ucis pe fiul fostului ei iubit, un baiat de opt ani, pe nume Gabriel Cruz. Motivul, explica femeia, este faptul ca baiatul a facut-o urata, in timp ce ea incerca sa ii spuna sa nu se mai joace cu un obiect periculos. O mama care si-a omorat trei prunci a fost lasata sa se intoarca la ceilalti copii pe care ii avea acasa In ziua fatidica, Quezada a observat ca baiatul se juca cu un topor, moment cand i-a atras ...