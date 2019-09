O femeie a platit 2800 de dolari pentru o shaorma. Iata cum a fost posibil

Shaorma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie a fost pacalita sa plateasca 10.100 shekeli noi, aproximativ 2.800 de dolari, pentru o singura farfurie de shaorma, transmite Times of Israel. Incidentul a avut loc luna trecuta, iar turista si-a primit banii inapoi dupa ce cazul sau a aparut in presa. Femeia a fost sa manance la un local din centrul vechi al Ierusalimului, luna trecuta, si a ajuns sa plateasca atat de mult pentru o shaorma „din greseala”, potrivit declaratiilor facute de patroni. Ea a primit banii inapoi dupa trei saptamani, dupa ce postarea sa de pe retelele sociale a ajuns in presa locala. EXCLUSIV! Panica in cel mai mare cartier din Iasi! Acuzatii de toxiinfectie alimentara la "Pizza Yes". A fost implicat si ...