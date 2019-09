O femeie a vrut sa scape de riduri dar a anjuns in stare grava la spital. Cum a fost posibil acest lucru

Femeie in coma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie, in varsta de 47 de ani din California, SUA, a ajuns la spital dupa ce a folosit o crema de fata pe care o folosea ca sa scape de riduri.Femeia a simtit, dupa ce a folosit crema, ca ii amortesc mainile si picioarele si are dificultati de vorbire si de mers. Toate acestea din cauza unei creme pe care o aplica de doua ori pe zi si care s-a descoperit ca avea o concentratie foarte mare de mercur, Familia spune ca produsul cosmetic a fost cumparat din Mexic si este o lotiune pe care femeia o folosea de ani de zile fara sa aiba probleme. Dieta minune cu ton. Slabeste 5 kilograme in trei zile De data aceasta, femeia a cumparat crema de la o cunostinta si nu dintr-un magazin autorizat, iar autoritat ...