O femeie arbitru, agresata. Un jucator si-a dat sortul jos in fata ei

Arbitrul Giulia Nicastro a fost jignita cu remarce sexiste, iar un jucator si-a dat sortul jos in fata ei, la un meci de copii de 14 ani, din cadrul unui turneu care a avut loc la Mestre, in Italia, a anuntat Sport Mediaset, citat de presa internationala. Dupa ce a dictat un corner, unul dintre jucatori si-a dat sortul jos si i-a spus arbitrului: "Da-mi rosu daca ai oua. Daca nu..." Nicastro l-a eliminat pe jucator, ceea ce a provocat nemultumirea spectatorilor, majoritatea parinti ai copiilor de pe teren. UEFA a stabilit arbitrii finalei Europa League Arbitrul in varsta de 22 de ani a fost jignit pe tot parcursul meciului, parintii copiilor cerandu-i sa se lase de fotbal si sa se apuce de ...