O femeie de 59 de ani din Bihor si-a adormit partenerul de viata cu pastile si apoi l-a ucis cu un siret

O femeie in varsta de 61 de ani din satul Cubulcut, comuna bihoreana Sacueni, si-a ucis concubinul in varsta de 59 de ani punandu-i o cantitate mare de medicamente in sticla de bere. Apoi, in timp ce barbatul dormea in curte, l-a strangulat cu un siret ca sa se asigure ca va muri.